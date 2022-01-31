Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе

Бензин в России при стоимости 51,3 рубля за литр в абсолютных цифрах стал вторым по дешевизне в Европе. Об этом говорится в рейтинге, опубликованном РИА Новости.

Самые же низкие цены в абсолютных цифрах, или без привязки к зарплате граждан, в Казахстане. При конвертации в рубли его стоимость составит 35,7 рубля. На третьем месте оказалась Белоруссия со средней ценой 61 рубль.

В то же время наиболее высокими цены оказались в Нидерландах — 169,1 рубля, а также в Финляндии, Дании, Норвегии и Швеции — более 150 рублей.

В рейтинге дизельного топлива первое место осталось за Россией — 54,4 рубля, следом расположились Казахстан, Белоруссия и на Украина — менее 80 рублей за литр. В конце списка находятся Швеция — 172,4 рубля за литр, Великобритания, Финляндия, Норвегия, Бельгия и Нидерланды — более 140 рублей.

«Абсолютно во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли. Наиболее существенно они повысились в Литве (+31,7%), Болгарии (+31,5%) и в Люксембурге (+30,6%). В 14 из 32 стран рост превысил 25%. Медленнее всего цены росли в России (+8,6%), Португалии (+14,8%) и Белоруссии (+16,7%)», — говорится в сообщении издания.

В среднем на свою зарплату россияне могут позволить себе 920 литров бензина — это больше, чем в ряде стран Восточной Европы. В целом страна расположилась на 17-й строчке из 32 в окружении Казахстана и Словении. В лидерах по доступности бензина оказался Люксембург, жители которого на среднюю зарплату могут купить примерно 2,3 тыс. литров.

Последнее место рейтинга досталось Украине — 384 литра топлива, Чуть выше — Румыния, Словакия, Болгария и Венгрия.