В Татарстане подешевели бензин и дизтопливо

Средняя розничная стоимость бензина и дизельного топлива в Татарстане снизилась за прошедшую неделю с 30 августа по 6 сентября, следует из материалов Росстата.

В Татарстане цена бензина марок АИ-92 и АИ-95 снизилась на 14 копеек – до 44,75 рубля и 48,15 рубля соответственно. Стоимость бензина марки АИ-98 уменьшилась на 13 копеек – до 56,8 рубля.

Дизельное топливо подешевело на одну копейку – до 48,65 рубля.

Неделей ранее бензин и дизтопливо не росли – они стабилизировались на уровне предыдущей недели.

Тенденция снижения стоимости топлива в розницу отмечается в целом по России. Газета «КоммерсантЪ» сообщила, что бензин и дизтопливо подешевели впервые за год. Ранее цены на бензин в стране снижались с 7 по 13 сентября в 2020 году. Тогда топливо дешевело на одну копейку.