Бенуа и Гончарова: в Казанском Кремле открылась выставка «Пушкин и театр»

В выставочных залах Присутственных мест Казанского Кремля сегодня торжественно открылась выставка «Пушкин и театр», приуроченная к 225-летию со дня рождения классика. Организовал выставку московский Бахрушинский театральный музей.

Фото: © Азалия Исмагилова / «Татар-информ»

Экспозиция включает эскизы декораций и костюмов, портреты актеров, зарисовки и макеты спектаклей по произведениям Александра Пушкина, среди которых — «Сказка о золотом петушке», «Сказка о царе Салтане», поэма «Руслан и Людмила» и трагедия «Борис Годунов». Представлены здесь и экспонаты, связанные с оперой «Евгений Онегин», созданной Чайковским по мотивам пушкинского романа в стихах.

Пришедшие на выставку могут увидеть работы таких художников, как Головин, Коровин, Врубель, Поленов, Бенуа и Наталья Гончарова.

Фото: © Азалия Исмагилова / «Татар-информ»

«Бахрушинский музей обладает уникальной и обширной коллекцией. Важно отметить, что уникальными являются 125 подлинных предметов, которые представлены здесь и сейчас. Я думаю, что в первую очередь выставка будет интересна молодежи, ведь наша задача — рассказывать и показывать величие русского театра, насколько он многогранен», — заметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

В настоящее время в рамках программы комплексного развития создается музейный театральный квартал «Бахрушинский». Проект объединяет шесть объектов на Павелецкой и 12 филиалов в других уголках Москвы, а также в Зарайске и Туле. Их, по словам гендиректора музея, связывают два понятия — образ города и дух театра.

Фото: © Азалия Исмагилова / «Татар-информ»

«Мы готовили этот проект в течение двух лет, до Казани он прошел в Псковском музее-заповеднике, а после будет в Рязанском Кремле. Я надеюсь, выставка будет иметь успех, потому что наша дизайнер Мария Утробина создала прекрасную и яркую экспозицию, отсылающую к различным произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Такая выставка не может не заинтересовать зрителей. Здесь собрано множество экспонатов, которые прославили образы Пушкина во всем мире», — подчеркнула Инна Войтова, старший научный сотрудник Бахрушинского музея и сокуратор выставки.

Выставка реализуется в рамках национального проекта «Культура» (как и другие национальные проекты в их нынешнем виде, был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).