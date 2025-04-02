Бенуа Гру высказался о победе «Трактора» над «Адмиралом»

Фото: hctraktor.org

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу своей команды в игре первого раунда плей-офф КХЛ над «Адмиралом» (7:3).

По словам наставника, победа очень важна для челябинцев, поскольку счет в серии теперь равный – 2:2. Также Гру объяснил, почему в первых периодах доминируют «моряки», а во вторых и третьих – «Трактор».

«Могу вам точно гарантировать, что у нас нет в планах проигрывать первые периоды в каждом матче. Хоккей – это такая игра, что вряд ли бы кто-то предсказал, что «Адмирал», ведя в счете после первого периода 3:1, закончит игру со счетом 3:7. В хоккее все может перевернуться после одного гола и ритм игры изменится», – сказал тренер.

Также канадский специалист заявил, что его команда готова ко второму перелету во Владивосток.

«Оправданий никаких быть не может. Идет плей-офф, нам дали расписание и мы играем согласно этому расписанию. Сейчас у нас выбыл Виталий Кравцов, но при этом у нас команда отдохнувшая. Мы давали игрокам достаточно выходных по ходу регулярного чемпионата. Поэтому как только произошло вбрасывание – будь готов играть», –заявил наставник.

Тренер подытожил, сказав, что не считает второй период своей команды идеальным по исполнению.

«Мне нужно посмотреть матч в целом, чтобы дать вам более детальный ответ на этот вопрос. Но, разумеется, когда команда отыгрывается со счета 1:3 и забивает четыре шайбы – это хорошо. Назвал бы я этот период идеальным? Наверное, нет. Мне не нравится слово идеальный. Не бывает ничего идеального», – передает слова Бенуа Гру пресс-служба «Трактора».

Напомним, следующая игра между челябинцами и «Адмиралом» состоится 4 апреля в 15:00 по мск. «Трактор» в этом матче будет играть на своем льду.