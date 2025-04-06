Бенуа Гру прокомментировал выход «Трактора» в 1/4 Кубка Гагарина

Фото: hctraktor.org

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы своей команды над «Адмиралом» (2:0, 4:2 в серии) в матче первого раунда плей-офф КХЛ прокомментировал выход челябинцев в 1/4 Кубка Гагарина.

По его словам, «моряки» могут гордиться своим выступлением, а также добавил, что в следующем раунде челябинцы должны играть лучше.

«На мой взгляд, «Адмирал» сражался на льду, несмотря на травмы и трудности. Команда не сдавалась и боролась. Болельщики «Адмирала» могут быть горды своей командой. Если говорить о нас, то, надеюсь, мы будем играть лучше как команда в следующем раунде», – сказал Гру.

Также наставник рассказал, что обе команды играли на пределе своих эмоций.

«На мой взгляд, мы были лучше на льду в первых двух периодах, в третьем «Адмирал» вернулся в игру, а нам нужно было сохранить текущий счет и не допустить переворота игры. Любая пропущенная шайба могла бы означать седьмой матч в этой серии. Обе команды работали на пределе своих эмоций, очень упорно трудились на льду. Оба тренера хотели, чтобы лидеры показывали самые важные качества. Сегодня и мы, и соперник играли всем сердцем и оставили на льду все, что только осталось после прошедших матчей в серии», – сказал тренер.

Гру подытожил, рассказав, когда в серии наступил переломный момент.

«Когда счет был 3:1 и 4:0 в пользу «Адмирала». Знаете, это как пушинка, которая садится к вам на ладони, вы готовы ее схватить, но порыв ветра ее уносит. Я был в таком же положении по ходу своей карьеры, и я прекрасно понимаю эти ощущения», – передает слова Бенуа Гру пресс-служба «Трактора».

Напомним, в данный момент осталось три пары, в которых команды не сумел выяснить сильнейших. Это «Динамо» Москва – СКА (3:2), «Салават Юлаев» – «Сибирь» (3:3) и «Автомобилист» – «Ак Барс» (3:3).