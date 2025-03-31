Бенуа Гру прокомментировал поражение «Трактора» от «Адмирала»

Фото: hctraktor.org

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру поделился комментариями после поражение своей команды от «Адмирала» (2:3) в третьем матче серии плей-офф КХЛ.

По его словам, «моряки» были лучше в первом периоде, а челябинцы были хороши во втором и третьем отрезках игры.

«Снова мы увидели матч, в котором было много борьбы. В первом периоде "Адмирал" был лучше, во втором и третьем мы показали много хороших моментов. Также отмечу, что мы вернулись в игру после отставания в две шайбы, затем в одну. По итогу все решил буквально один хороший эпизод здесь, плохой – там. В первом матче, который завершился в овертайме, выиграли мы, второй остался за "Адмиралом"», – сказал наставник.

Также Гру рассказал, какой аспект в игре своей команды нужно улучшать.

«Нам есть над чем работать, но я не буду вдаваться в детали. Нам нужно поработать над завершением атак, также, повторюсь, надо работать над контролем шайбы. При этом наш соперник хорошо играет, хорошо играет вратарь "Адмирала", спецбригады. Соперник борется в этой серии и заслуженно ведет. Нам нужно повысить нашу целеустремленность, стать лучше в своих глазах. Сложности всегда подсвечивают как лучшее, так и худшее. Сейчас нам нужно повысить ожидания от самих себя и начать им соответствовать», – передает слова Бенуа Гру пресс-служба «Трактора».

Напомним, в серии между «Трактором» и «Адмиралом» пока ведут челябинцы со счетом 2:1. Четвертая игра состоится 2 апреля в 12:30 по мск. Матч пройдет во Владивостоке.