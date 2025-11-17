news_header_top
17 ноября 2025 14:24

Бенуа Гру покидает челябинский «Трактор»

Фото: hctraktor.org

Канадский тренер Бенуа Гру покидает челябинский «Трактор». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеграм-канал «Хоккейные сливки»

Источник утверждает, что канадский специалист уже уведомил об этом руководство «Трактора». Основной причиной называются семейные обстоятельства. Также утверждается, что Бенуа Гру пытаются уговорить остаться в Челябинске, но он категорически отказывается.

Исполняющим обязанности главного тренера будет Рафаэль-Пьер Рише.

Напомним, в прошлом сезоне Гру вместе с «Трактором» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1-4 в серии.

