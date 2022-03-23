Беннет поделился с Путиным идеями по российско-украинским переговорам

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе российско-украинские переговоры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Нафтали Беннет поделился оценками ситуации вокруг Украины с учетом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных государств и высказал некоторые идеи относительно ведущегося между российскими и украинскими представителями переговорного процесса», — отметили в пресс-службе.

Ранее глава государства провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого рассказал о ключевых позициях России в переговорах с украинской стороной.