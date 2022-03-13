Беннет и Зеленский обсудили пути прекращения боевых действий на Украине

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и Президент Украины Владимир Зеленский обсудили возможные пути прекращения боевых действий на Украине. Об этом рассказали в канцелярии главы израильского Правительства.

«Разговор длился более часа. Лидеры обсудили способы прекращения боевых действий на Украине и усилия, которые прилагает для этого Израиль», — отмечается в сообщении.

Ранее портал Axios и агентство Walla со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщили, что в ходе предыдущих консультаций Беннет будто бы посоветовал Зеленскому принять предложение Президента РФ Владимира Путина об условиях прекращения боевых действий.

Однако позднее и израильская, и украинская стороны опровергли информацию, что Премьер Израиля рекомендовал Президенту Украины согласиться на требования России, отмечает РБК.