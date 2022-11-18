Бенефис «Татарского дьявола»: как Радулов отложил увольнение Знарка из «Ак Барса»

Полной неожиданностью стала победа (5:2) «Ак Барса» над СКА. Петербургский клуб до начала встречи был очевидным фаворитом на бумаге. Однако в минувшем матче казанцы выдали одно из лучших выступлений в сезоне и разгромили питерцев. Как Олег Знарок поставил под вопрос свое увольнение из Казани - в материале «ТИ-Спорт»

Когда «Ак Барс» забросил пятую шайбу, на «Татнефть-арене» царила настоящая эйфория Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарский праздник на «Татнефть-Арене» помог «Ак Барсу» разгромить СКА

«В татарском языке есть хорошее слово «сабырлык» – потерпите чуть-чуть и результат придет», – произнес как-то на одной из пресс-конференций Олег Знарок. Парадоксально это или нет, но именно в минувшем матче со СКА, когда на арене организаторы все стилизовали под татарскую атмосферу, «Ак Барс» добыл уверенную победу. В Казани встречу назвали «Татарча матч».

Подопечные Олега Знарка, в целом, побеждают не часто в этом сезоне. Поэтому любой выигрыш воспринимается, как праздник. Но сегодня «Ак Барс» переплюнул сам себя, столь уверенно разгромив СКА 5:2. Когда «Ак Барс» забросил пятую шайбу, на «Татнефть-Арене» царила настоящая эйфория. Даже один из болельщиков выбежал на лед в концовке третьего периода. Подобных историй не было в КХЛ никогда. Кстати, стало предварительно известно, что за эту выходку фаната «Ак Барсу» придется заплатить около 500 000 рублей.

«Ак Барсу» явно снизошло везение за все прошлые проигранные матчи Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Теперь похоже каждый матч придется делать татарским», - заявил в шутку корреспонденту «ТИ-Спорт» нападающий казанцев Александр Бурмистров после победы над СКА. Действительно, то ли атмосфера или бурная поддержка болельщиков принесли удачу «Ак Барсу» в этот вечер.

«Ак Барсу» явно снизошло везение за все прошлые проигранные матчи. За весь «черный октябрь», за начало «черного ноября». Последний раз «Ак Барс» громил гранда 27 сентября, когда был повержен в Уфе «Салават Юлаев» (3:0). При всем уважении к «Нефтехимику», победу над ними (5:2) в расчет брать не стоит. А уж если говорить о том, когда «Ак Барс» забивал гранду пять шайб, то календарь придется перелистнуть на начало сентября. Тогда был разгромлен в Москве ЦСКА (5:1).

«Высший момент наслаждения наступает в момент прекращения страданий», - сказал как-то один из известных философов. Исходя из атмосферы в раздевалке и общения с хоккеистами «Ак Барса» после матча, можем смело заявить о справедливости этого суждения.

СКА предрешил исход встречи многочисленными удалениями и низкой реализацией моментов

Причем даже удивительно, насколько ужасен был на льду СКА. Подопечные Ротенберга будто бы недооценили «Ак Барс». Это проявилось в реализации моментов СКА, как команда боролась на пятаке, в многочисленных удалениях.

Действительно, то ли атмосфера или бурная поддержка болельщиков, благоволили «Ак Барсу» в прошедший вечер Фото: ak-bars.ru

Только за второй период можно насчитать 5-6 моментов, когда петербуржцы должны были однозначно забрасывать шайбу в воротах. Но где-то невероятную реакцию демонстрировал Билялов, где-то игроки СКА не могли элементарно подстроиться под передачу, чтобы нанести бросок.

СКА, в целом, проиграл сам себе в матче с «Ак Барсом». И речь не только о низкой реализации своих моментов. Удаления петербуржцев очень облегчили жизнь игрокам «Ак Барса». Особенно пятиминутное за грубую игру Комарова против молодого защитника «Ак Барса» Никиты Евсеева.

Петербуржцы глупо удалялись, а отдельные игроки, как Комаров, вообще превратили хоккей в какое-то поле для выяснения отношений. Сначала Комаров подрался с Воронковым, причем, при всей вспыльчивости Дмитрия, сложилось впечатление, что не он был инициатором драки. А потом и вовсе Никита нанес тяжелую травму защитнику «Ак Барса» Евсееву, который чуть ли не вдвое моложе Комарова. За этот поступок нападающий СКА был удален до конца матча. Евсеев встречу продолжить не смог. Сроки восстановления игрока пока неизвестны. Об этом после матча заявил Олег Знарок.

Воронков и Комаров устоили кулачное побоище на льду Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Подопечные Ротенберга перебросали «Ак Барс» по статистике (26-36), создали много проблем Тимуру Билялову, но смогли забросить всего две шайбы. Этот матч СКА можно назвать по праву слабейшим в исполнении петербургского клуба в этом сезоне. В последних четырех матчах у СКА всего одна побед над минским «Динамо» (7:2). Говорить о каком-то кризисе петербуржцев рано, они уверенно лидируют на Западе. Однако череда поражений в последних матчах явно говорит о некой несобранности команды.

«Ак Барс» в этом матче выглядел на абсолютном контрасте. Казанцы сыграли очень дисциплинированно, воспользовались удалениями СКА, сильно измотав соперника во второй половине матче. Ну и, разумеется, «Ак Барс» был хорош в завершении своих атак. Хоккеисты казанского клуба цеплялись зубами за каждый момент и забивали шайбы, буквально занося вратаря вместе с ней в ворота. К примеру, пятая шайба Радулова. После матча хотелось отметить со знаком плюс многих хоккеистов «Ак Барса». Но среди всех был лучший однозначно Александр.

«Злой гений» Александр Радулов стал окончательным лидером «Ак Барса»

Если еще месяц назад были споры, кто настоящий капитан «Ак Барса»: Зарипов, Шипачев или Радулов, то сейчас ответ очевиден – конечно, Александр. Игра со СКА окончательно показала, что представляют из себя два главных приобретения «Ак Барса» в этом сезоне.

«Злой гений» Александр Радулов стал окончательным лидером «Ак Барса» Фото: © ak-bars.ru

Вадим Шипачев вновь доказал в минувшем матче, что результативности от него в этом сезоне ждать не придется. У Вадима в игре был эпизод, когда он выходил один на один с вратарем, но сыграв нерасторопно, не смог забросить шайбу. После чего даже операторы крупным планом показали его опустошенное лицо.

Радулову в матче удалось реализовать все свои моменты. Два выхода один на один – два гола. Пятую шайбу Александр и вовсе забивал, что называется, «с мясом». Игроки «Ак Барса» в прямом смысле заносили в ворота шайбу вместе со всей пятеркой СКА. Как Александру удалось в этой суматохе протолкнуть шайбу – остается только спрашивать у самого Радулова.

Казанцы сыграли очень дисциплинированно, воспользовались грамотно удалениями СКА Фото: ak-bars.ru

Александр в этом сезоне демонстрирует очень хорошее голевое чутье. При этом, у него была голевая засуха в октябре, когда за 11 матчей Радулов не забросил ни одной шайбы. Но, честно говоря, во время так называемого «черного октября» у всего «Ак Барса» была голевая засуха. Поэтому сложно категорично обвинять Радулова в плохой результативности.

В последних четырех матчах у Александра 6 очков (4 гола и 2 результативные передачи). Он является лучшим снайпером команды (13 шайб). Он создаёт в одиночку массу моментов и, как показал матч со СКА, хорошо их реализовывает. Все три шайбы Радулова получились на загляденье во вчерашней встрече.

Радулов – настоящий капитан «Ак Барса» в последних матчах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хочется отметить и рвение Александра в каждой игре. Да, Радулов может не забивать, но он постоянно поддерживает партнеров, много выполняет беговой работы, из-за чего иногда заигрывается. Даже с судьями, если присмотреться, в спорных эпизодах разговаривает именно Радулов. То есть, по факту он выполняет шипачевскую работу на льду.

Радулов – настоящий капитан «Ак Барса» в последних матчах. Даже Олег Вальевич Знарок на пресс-конференции заявил, что подумает о предложении назначить Александра капитаном команды.

«Подумаю над вашим предложением», - ответил главный тренер «Ак Барса» на соответствующий вопрос журналиста «ТИ-Спорт».

Кто выведет команду на предстоящий матч с «Авангардом» неизвестно, но известно, что тащить за собой команду будет именно Радулов..

фото на анонсе: tatar-inform.ru