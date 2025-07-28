Бенефис Рахимова и привет от Даку: как «Рубин» сотворил чумовой камбэк в игре с «Зенитом»

«Рубин» в матче второго тура РПЛ против «Зенита» (2:2) вырвал волевую ничью. Казанцы спаслись от поражения в концовке встречи. О характере «Рубина» во втором тайме и реакции Рахимова на камбэк команды читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: Салават Камалетдинов, «Татар-информ»

Если бы «Рубин» играл все матчи, как во втором тайме, он бы боролся за чемпионство

В прошлом сезоне РПЛ команда Рашида Рахимова стала самой волевой по набранным очкам. Казанцы среди всех клубов лиги набрали больше всего баллов, изначально уступая по ходу встречи. Эксперты РПЛ даже не стеснялись шутить: «Если бы «Рубин» играл все матчи, как во втором тайме, он бы боролся за чемпионство».

К игре с «Зенитом» подопечные Рашида Рахимова подходили в статусе пусть и не явного, но все же андердога. Не трудно вспомнить, с какой разницей закончились два матча этих команд в чемпионате 2024/25 – две победы петербуржцев, 0:8 в пользу сине-бело-голубых по разнице мячей.

Упущенное золото в канун столетнего юбилея здорово ударило по самолюбию «Зенита». Команда Сергея Семака сделала несколько мощных трансферов этим летом, включая покупку Жерсона почти за 30 млн евро. Тем не менее предыдущий матч «Зенита» с «Ростовом» получился неубедительным. Петербуржцы на тоненького одолели южан со счетом 2:1. Легкой прогулки с «Рубином» коллективу Семака ждать точно не приходилось.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-информ»

«За все время, что я играю в Казани, по атмосфере это был, наверное, самый крутой матч»

От казанцев в этом году ждут многого. Да и сами футболисты «Рубина» не скрывают, что ментально они готовы побороться за место в пятерке и даже тройке. На третий год пребывания в команде Рашиду Рахимову, кажется, удалось собрать боевую единицу, способную решать высокие задачи. Тренер не раз заявлял, что его футболисты способны на многое, а верят ли в это искренне сами игроки?

И, честно говоря, такие игры, как с «Зенитом», дают ясный ответ – да. «Рубин» выдал один из лучших по драматургии матчей за последние годы. И все это случилось при 23-тысячной поддержке местных болельщиков. Таких цифр на «Ак Барс Арене» «Рубин» не собирал давно. Это отметили практически все футболисты, которые остановились побеседовать с журналистами после матча.

«На стадионе творилось что-то невероятное. Я никогда не видел, чтобы в Казани так болели!» – радостно делился впечатлениями от результата матча Дардан Шабанхаджай в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта».

«За все время, что я играю в Казани, по атмосфере это был, наверное, самый крутой матч», – отметил в подтрибунном помещении капитан «Рубина» Олег Иванов.

Казанцы сотворили настоящий подвиг во втором тайме. Хотя первые 45 минут подарили мало поводов для оптимизма. «Рубин» ожидаемо остался без мяча, «Зенит» много играл в давлении, позиционных атаках. И, как подобает звездной команде, старался задавить соперника классом. Редкие контратаки казанцев были совершенно не опасны для обороны «сине-бело-голубых».

Когда к 36-й минуте счет встречи стал 0:2 в пользу «Зенита», казалось, что результат матча предопределен. Мостовой и Кассьерра сделали свое дело, обеспечив комфортную разницу гостям. Андрей отличился с пенальти, в легитимности которого сомневаться не приходилось. Мяч действительно попал в руку Грицаенко, и защитник «Рубина» мог сыграть порасторопнее. А Кассьерра просто воспользовался своими габаритами и продавил игрока хозяев, когда забивал второй мяч «Зенита».

Петербуржцы выглядели значительно лучше в первом тайме, и, наверное, сами футболисты гостевой команды предполагали, что игра сделана. Однако в перерыве Рашид Рахимов снова проделал колоссальную работу вместе со своими подопечными.

Чем «накачивает» игроков «Рубина» Рашид Рахимов в раздевалке перед выходом на второй тайм, мы, наверное, не узнаем никогда. Казанские футболисты секрета не раскрывают, а когда журналисты спрашивают об этом, реагируют на вопросы лишь с ироничной улыбкой.

«Давайте это останется секретом. Может быть, вы узнаете, что нам говорит тренер в перерывах, в конце сезона. Но пока рано», – лаконично резюмировал Дмитрий Кабутов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-информ»

Особенный гол для Мирлинда Даку

«Рубин» вышел сверхмотивированным на второй тайм. Терять казанцам было нечего, и команда пошла в высокий прессинг с первых минут после перерыва. Помогли прилично хозяевам и своевременные замены. Отлично вписались в игру Александар Юкич и Руслан Безруков.

О талантах австрийца Рашид Рахимов говорил достаточно еще по ходу прошлого сезона. Обидно, что из-за травмы полузащитник не смог показать их в минувшем сезоне. Юкич, получив травму в августе 2024 года, пропустил весь оставшийся чемпионат. Но в этом году футболист настроен показать тот уровень, который он демонстрировал, будучи игроком «Сочи».

Пока Юкич не готов проводить полные матчи, о чем отметил на пресс-конференции Рашид Рахимов. Но, как только австриец наберет форму, возможно, схема «Рубина» трансформируется и мы увидим позади Шабанхаджая и Даку ярко выраженного плеймейкера. Во втором тайме матча с «Зенитом» Юкич играл как раз таки ярко выраженную десятку.

Гол Велдина Ходжи на 47-й минуте знатно окрылил «Рубин». Казанцы начали играть по-хозяйски, заревел стадион. Привычная тишина на «Ак Барс Арене» в один вечер сменилась атмосферой топового английского матча. Равнодушных на стадионе вчера вечером, пожалуй, не было. Все ждали какого-то неожиданного поворота в игре.

«Зенит» мог спокойно забивать третий, четвертый гол. Чего стоит только одна перекладина Андрея Мостового во втором тайме. Однако последнее слово осталось за «Рубином» на 90-й минуте. И сказал его Мирлинд Даку.

Албанский нападающий после подачи Ильи Рожкова перевисел в воздухе защитника «Зенита» и отправил мяч мимо Латышонка. Даку в безудержной радости побежал с партнерами праздновать гол так, словно забил в финале Лиги чемпионов. Эмоции были непередаваемы. Ничья сродни победе – наверное, так можно охарактеризовать исход матча.

Символично, что от поражения «Рубин» спас человек, который еще в конце прошлого месяца спокойно мог оказаться в «Зените». Однако трансфер Даку в Петербург сорвался в последний момент.

«Даку? Он хороший игрок, мы в этом не сомневались. Я думаю, что на любой матч против лидеров нашего чемпионата, сильных клубов, конечно, у игроков отдельная мотивация. Не только у «Рубина». Остальные клубы против «Зенита» и других наших лидеров всегда выходят с особым настроем. Особенно, конечно, на «Зенит», – отметил на пресс-конференции Сергей Семак после матча.