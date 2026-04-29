Бенефис Радулова и невероятный камбэк: перевернет ли «Локомотив» серию с «Авангардом»?

«Локомотив» сумел вернуться в серию с «Авангардом». В Омске команда Боба Хартли совершила впечатляющий камбэк, отыгравшись по ходу матча со счета 0:2. Детали - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hawk.ru

«Локомотив» сумел всё-таки затянуть серию с «Авангардом»!

Первые два матча в Ярославле подарили поклонникам КХЛ захватывающие сюжеты. В течение последних дней мы наблюдали драки, гостевое доминирование «Авангарда» и необъяснимую капитуляцию «Локомотива». Счет в серии 0-2 позволял говорить о том, что вероятно «ястребы» вообще завершат противостояние в свою пользу с «баранкой». Однако «Локомотив» сумел собраться и сотворить почти невозможное, отыгравшись у «Авангарда» в третьем матче со счета 0:2, и перевернуть игру в свою пользу - 4:2.

За два матча в Ярославле «Локо» забил только три шайбы, а пропустил - целых восемь. Хваленая система Боба Хартли дала трещину именно в самый неподходящий момент. А «Авангард» Ги Буше умеет хорошо чувствовать кровь соперника. Омичи моментально пользуются слабостями соперника, если видят, что тот чуть сдал. Собственно, так и получилось, что в первом, что во втором матче.

«Авангард» слишком рано почувствовал запах победы при счете 2:0 в свою пользу?

Преимущество «Авангарда» в первом периоде со счетом 2:0 по большому счету не вытекало из логики игры. «Локомотив» был интереснее, содержательнее в атаке, однако пропустил две совершенно необязательные шайбы. Сначала забил Мартынов, а потом в большинстве отличился Дамир Шарипзянов. Для капитана «Авангарда» это вторая заброшенная шайба в последних двух матчах.

Комфортный перевес по счету, вероятно, расслабил омичей, позволил им рассчитывать на триумф раньше времени, что могло отразиться на игре во втором периоде. «Локомотив» - команда кубковая, с огромным количеством опытных хоккеистов. Такие игроки как Александр Радулов прекрасно знают, как нужно переламывать такие сложные встречи, складывающиеся не в твою пользу.

По игре ярославцы были лучше «Авангарда» в стартовой двадцатиминутке. А добавив еще во втором периоде, стали заметно превосходить соперника по броскам. Когда Рушан Рафиков отыграл первую шайбу в большинстве, после немного грязноватого нарушения Наиля Якупова, стало понятно, что камбэк - лишь дело времени.

Особенно после того, как хозяева потратили уйму сил на то, чтобы от обороняться в формате 3 на 5 в связи с неудачным видеозапросом. «Авангард» не пропустил в меньшинстве, однако затем не сдюжил уже в равных составах. Гол Полунина полноценно вернул «Локомотив» в игру.

Перфоманс Радулова, как вишенка на торте в матче!

Ну а дальше случился бенефис Александра Радулова. 39-летний ветеран набрал 12-е очко в 12 матчах. Восхищает не только любовь нападающего к хоккею, но и то как в столь солидном возрасте он продолжает себя держать в потрясающей физической форме.

«Авангард» пытался перевести в третьем периоде матч в овертайм. Однако «Локомотив» включил плотную оборону и не давал особо шансов прошить Исаева. А шайба Рихарда Паника установила в концовке окончательный счет в матче.

2-1, и скорее всего никакого плана блицкриг для «Авангарда». Интрига в серии только заворачивается и набирает ход!

«Контролировали матч и сами же его саботировали во втором периоде. Вся проблема в удалениях, которые мы нахватали. Нападающих могло быть хоть 15, итог был бы такой же, если бы мы действовали так же. Мы прекрасно понимали, что соперник будет давить после поражений в первых встречах. Обычно мы держим счет и получаем результат, который нам необходим. Как я и сказал, мы саботировали матч, и на этом точка. Мы сами создали эти проблемы» - резюмировал встречу наставник «Авангарда» Ги Буше.

«Очень классная командная победа. Если честно, немного расстроился за ребят после первого периода, потому что вышли и с самого начала здорово играли, на хороших скоростях, создавали моменты, но на перерыв ушли при 0:2. Была хорошая беседа в раздевалке, никто не вешал голову. Видно было, что все уверены в своём партнёре, что мы можем переломить встречу. Были в такой ситуации в предыдущих двух играх, но здесь переломили, второй период стал решающим. Это командная победа, где каждый внёс свою лепту. Мы заслужили этот матч» - отметил в свою очередь наставник «Локо» Боб Хартли.