Бенедикт Камбербэтч сыграет Александра Литвиненко в новом сериале HBО

Британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграет роль экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в мини-сериале HBO «Лондонград». Информация об этом появилась в издании Variety.

Картина будет основана на произведении британского журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион», посвященном отравлению Литвиненко в Лондоне в 2006 году. По данным издания, Камбербэтч не только исполнит главную роль в сериале, но и станет его продюсером.

Кроме того, сообщает Variety, подобным проектом — мини-сериалом «Литвиненко» — занимается и британский телеканал ITV. Главную роль в нем исполнит Дэвид Теннант, который запомнился зрителю по ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Благие знамения».

Александр Литвиненко, бывший сотрудник спецслужб РФ, сбежал в Великобританию, где умер в 2006 году. Тогда Лондон подчеркивал, что его состояние начало резко ухудшаться после встречи с гражданами РФ Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном.

В ответ Россия подчеркнула, что эти претензии политизированы, а МИД назвал их фарсом.