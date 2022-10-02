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Ру Тат
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Политика
2 октября 2022  11:35

Бундестаг предупредил о растущем риске ядерной катастрофы из-за Украины

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Ответственность за события на Украине лежит на западных странах, в том числе – на немецком правительстве, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Они призвала срочно восстановить дипломатические контакты, назвав это единственным способом не допустить дальнейшей эскалации, пишет издание Junge Welt.

«Социал-демократическая партия втягивает нас в конфликт, который может закончиться ядерной катастрофой. Только дипломатия предотвратит дальнейшую эскалацию», — подчеркнула депутат, отметив, что санкционная политика в отношении России только усугубляет кризис. По ее мнению, экономические санкции вредят Западу больше, чем Москве, так как они приносят рекордную прибыль «Газпрому».

«Более того, эти меры служат интересам Вашингтона», — подчеркнула депутат.

Напомним, 30 сентября на церемонии подписания договоров о присоединении к России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором подчеркнул, что Россия будет защищать себя всеми имеющимися у нее силами и средствами. Также ранее в Кремле подчеркивали, что после вхождения новых регионов в состав РФ, атака против них будут восприниматься как акты агрессии против России.

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