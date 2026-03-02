Белых отметила усилия Татарстана по развитию среднего профессионального образования

Председатель Комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых отметила, что Татарстан демонстрирует серьезную подготовку к реализации федерального эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования. Она подчеркнула, что внимание к проекту проявляют все уровни власти и образовательные структуры.

«Особо важна позиция высшего должностного лица. Мы знаем, что Раис республики Рустам Минниханов очень большое внимание уделяет среднему профессиональному образованию. Нам важно, чтобы не было взрослых ошибок, которые потом нужно было бы исправлять, и чтобы дети не были заложниками ситуации», – добавила председатель комитета.

Белых отметила, что эксперимент – это только начало пути.

«Нам нужно пройти весь процесс, начиная с окончания 9 класса, понять, насколько увеличится востребованность мест в колледжах, как будут учиться ребята и как обеспечим их последующее трудоустройство. Все это особая статья заботы. У нас нет права на ошибку», – подчеркнула она.

По словам Белых, для комитета важно не просто проводить парламентский контроль, а оказывать посильную помощь, чтобы проект был успешным.

В ходе визита Белых вместе с заместителем министра просвещения России Владимиром Желонкиным осмотрела аудитории Казанского радиомеханического колледжа и обсудила с руководством следующие шаги по развитию профессионального образования.

Напомним, в 2026 году в республике, как и еще в 11 регионах страны, девятиклассники смогут при желании сдать только два обязательных экзамена – русский язык и математику – и поступить в отобранные колледжи и техникумы. В Татарстане в эксперимент включено 51 учреждение СПО и 40 профессий.