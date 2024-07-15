Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Белый тигр наш»: Минниханов поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-рейде
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил экипаж «КАМАЗ-мастера» под управлением Дмитрия Сотникова с победой в ралли-рейде «Шелковый путь». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Парни из КАМАЗ-мастер показали отличный результат на Шелковом пути. Безоговорочная победа, „Белый тигр“ наш. Горурланабыз!» — написал руководитель республики.
Для Сотникова эта победа стала пятой в карьере. Второе место в общем зачете тоже осталось за представителями татарстанской команды — экипажем Эдуарда Николаева. Третьим стал представитель белорусского МАЗ Сергей Вязович.
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт