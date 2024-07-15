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Спорт 15 июля 2024 12:34

«Белый тигр наш»: Минниханов поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-рейде

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«Белый тигр наш»: Минниханов поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-рейде
Фото: https://t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил экипаж «КАМАЗ-мастера» под управлением Дмитрия Сотникова с победой в ралли-рейде «Шелковый путь». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Парни из КАМАЗ-мастер показали отличный результат на Шелковом пути. Безоговорочная победа, „Белый тигр“ наш. Горурланабыз!» — написал руководитель республики.

Для Сотникова эта победа стала пятой в карьере. Второе место в общем зачете тоже осталось за представителями татарстанской команды — экипажем Эдуарда Николаева. Третьим стал представитель белорусского МАЗ Сергей Вязович.

#шелковый путь #Рустам Минниханов #камаз-мастер
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