Белый дом оскорбился высказываниями Лаврова, в которых он сравнил действия США с Гитлером

В администрации США назвали оскорбительными высказывания главы российского МИДа Сергея Лаврова, в которых он назвал шаги Вашингтона по созданию коалиции против России схожими с действиями Адольфа Гитлера. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Лавров на вчерашней пресс-конференции по итогам 2022 года подчеркнул, что США стремятся к окончательному решению «русского вопроса» так же, как Гитлер хотел решить еврейский.

По мнению Кирби, западные страны не угрожают существованию России – подобные высказывания он назвал «смехотворными». «Первая реакция – как он смеет сравнивать что-либо с Холокостом <…>», – сказал представитель Белого дома (цитата по РИА Новости).

По его мнению, своим сравнением шагов США с действиями Гитлера российский министр преподнес сложившуюся ситуацию в «по-настоящему оскорбительном ключе». При этом он в очередной раз подчеркнул намерения Вашингтона и союзников продолжить поставки вооружения Украине.