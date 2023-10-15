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Белый дом заявил, что получил от Израиля данные о возобновлении подачи воды в сектор Газа
Американская администрация «за последний час» получила информацию от Израиля о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа. Об этом заявил советник Президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.
«Сегодня я находился в контакте с моими израильскими коллегами. За последний час они сообщили мне, что возобновили подачу воды на юге сектора Газа», — рассказал Салливан.
Он заверил, что Вашингтон намерен координировать усилия со своими израильскими партнерами, а также с ООН, Египтом и Иорданией, чтобы гарантировать доступ мирных палестинцев к «предметам базовой необходимости» и их защиту от израильских бомбардировок.
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