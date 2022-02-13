Белый дом заявил, что не знает дату «нападения» России на Украину

Белому дому неизвестна точная дата российского «вторжения» на Украину. Об этом в интервью CNN заявил советник Президента США по нацбезопасности Джон Салливан.

Он отметил, что Россия может начать «крупную военную операцию» в любой день. «Это включает следующую неделю, до конца Олимпиады. Конечно, это может случиться после Олимпиады. Или, такое все еще возможно, Россия может избрать путь дипломатии», — считает Салливан.

Такого же мнения придерживается и Пентагон. Это в эфире Fox News подтвердил официальный представитель ведомства Джон Кирби. По его словам, такое мнение складывается из информации из «различных источников».

«Речь идет не только о данных разведки, но и о том, что мы наблюдаем: скопление свыше 100 тысяч военных у границ Украины», — добавил специалист.

Ранее американский лидер Джозеф Байден заявил, что нападение России на Украину может быть запланировано на 16 февраля.