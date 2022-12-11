Белый дом заявил, что не подталкивает Украину к операциям внутри России

Американские союзники не подталкивают Украину к ударам по целям внутри России. С таким заявлением выступил сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы определенно не подталкиваем (Украину) и не способствуем украинским операциям внутри России», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кирби, США лишь помогают Украине защитить «свою территорию», в частности те регионы, которые Киев потерял за время конфликта.

Напомним, что ранее ВСУ атаковали военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. В результате два самолета получили незначительные повреждения, трое военных погибли.