Белый дом: США выступают за расширение Совбеза ООН

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время своего выступления на 78-й сессии Генассамблеи ООН подтвердит желание Белого дома расширить Совбез. Об этом передает ТАСС.

«Мы ясно дали понять, что мы полагаем, что пришло время посмотреть на архитектуру Совета Безопасности», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, что Совбез должен быть более инклюзивным и всеобъемлющим.

На сегодняшний день в состав структуры входят пять постоянных членов — это Россия, Великобритания, КНР, США и Франция. Каждая них имеет в совете право вето. 10 участников совета, избираемых по географическому принципу, обладают статусом непостоянных членов.

Представители американской администрации уже не первый раз высказываются о необходимости реформировать Совбез ООН. Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что в качестве достойных кандидатов на постоянное членство Москва особо отмечает Индию и Бразилию при обязательной представленности Африки.