Белый дом: США пока не видят фактического участия Беларуси в спецоперации

В США не видят признаков непосредственного участия Вооруженных сил Беларуси в специальной военной операции на Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Тем не менее, американские власти обвиняют Минск в поддержке России.

«Чего мы не видели, так это фактического участия белорусский военных в этом конфликте, это так на сегодняшний день», — заявил Кирби, добавив, что Вашингтон ввел санкции против Минска именно из-за поддержки СВО (цитата по РИА Новости).

Ранее в США предупредили, что расширят санкции против Беларуси в случае расширения поддержки спецоперации.

Накануне, напомним, главы России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам переговоров в Минске заявили о планах создания единого оборонного пространства, а также совместной работе по подготовке экипажей для самолетов со специальными боеприпасами.