Белый дом признал отсутствие доказательств о планах РФ вмешаться в выборы Президента США

На сегодняшний день администрация Джо Байдена не располагает доказательствами намерений России вмешаться в выборы Президента США. Об этом сказал помощник американского Президента по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании NBC.

«На данный момент я не могу говорить о доказательствах. Могу сказать, что, конечно же, имеются опасения», — приводит слова политика ТАСС.

«Советник признал, что „конечно, есть опасения“ по поводу возможного вмешательства России в президентские выборы 2024 года», — говорится в статье, опубликованной на сайте телеканала.

Салливан заявил, что Белый дом «будет сохранять бдительность и взаимодействовать с членами Конгресса от обеих партий», чтобы гарантировать национальную безопасность страны.

Напомним, президентские выборы в Америке пройдут в ноябре. 25 апреля 2023-го Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания.