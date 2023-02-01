Белый дом признал исследования США и Киева в сфере предотвращения пандемии

Власти США признают, что работали с Киевом над рядом исследований в сфере «предотвращения пандемии», заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби. При этом он подчеркнул, что биологическое оружие в таких лабораториях не разрабатывалось, а впоследствии вся работа в этом направлении прекратилась.

«Не было оружия, лабораторий по разработке биологического оружия. США не вели военно-биологических разработок на Украине. Все исследовательские учреждения были освобождены, деятельность в них безопасно прекращена», – цитирует РИА Новости заявление Кирби.

Напомним, в России неоднократно заявляли о возможной причастности США к возникновению COVID-19. Так, в понедельник генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских вооруженных сил Игорь Кириллов заявил, что Пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, что ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса.