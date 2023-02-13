Белый дом отвергает обвинения в запуске шаров для слежки за Китаем

Власти США отвергли все обвинения китайской стороны в использовании специальных воздушных шаров для слежки за территорией Китая. Представитель совета по национальной безопасности при Белом доме Эдриен Уотсон назвала такие сообщения «ложными».

С обвинениями в том, что за прошлый год американцы более десяти раз незаконно запускали аэростаты в воздушном пространстве Китая, ранее выступило МИД КНР.

«Все заявления, что власти США используют разведывательные шары над Китаем, являются ложными», – передает РИА Новости ответный комментарий Уотсон.

В то же время она утверждает, что Китай пользуется программой по сбору разведанных с использованием разведывательных шаров, летающих на большой высоте. По ее словам, эта программа использовалась властями КНР не только в США, но и еще в 40 странах на пяти континентах.

«[Китай] неоднократно и неверно заявлял, что шары для слежения, который он отправил над США, был метеозондом, и не предоставил каких-либо достоверных объяснений своему вторжению в наше воздушное пространство, воздушное пространство других стран», – добавила Уотсон.

Напомним, отношения КНР и США в последнее время резко ухудшились на фоне того, что американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, незконно вошедший в воздушное пространство страны. Минимум один из них точно принадлежал Китаю, и, по заверению китайских властей, вошел в воздушное пространство Америки случайно.