Белый дом оставит на посту главу Пентагона, скрывавшего свое попадание в больницу

Глава Пентагона Ллойд Остин продолжает работать, находясь в больнице. Он полностью исполняет свои обязанности, поэтому у американского руководства нет планов по его отставке. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Он полностью продолжает исполнять свои обязанности, делает все, что делал бы в обычное время, но из больницы», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кирби, возвращения Остина ожидает и Президент США Джо Байден. В продолжении работы министра, несмотря на нахождение в больнице, американский лидер увидел проявление ответственности за неоперативную информацию о ситуации.

«Нет планов, кроме тех, чтобы Остин оставался на посту», — подытожил Кирби.

Ранее стало известно, что Пентагон в течение трех дней скрывал от Белого дома информацию о месте пребывания Остина. Министр попал в больницу 1 января из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. Он заверил, что уже идет на поправку.