Белый дом оценил перспективы переговоров по Украине словами «сейчас не время»

Решение о начале переговоров России и Украины для урегулирования конфликта является прерогативой украинского лидера Владимира Зеленского, но пока время для них еще не пришло. Об этом координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в телепередаче Fox News Sunday.

«И [что] мы собираемся делать, так это продолжать следить за тем, чтобы он (Президент Украины — прим. Т-и) мог добиться успеха на поле боя, чтобы он мог добиться успеха за столом [переговоров]. Но даже Президент Зеленский скажет вам, что сейчас не время для таких дискуссий», — приводит слова Кирби издание Politico.

При этом представитель Совета национальной безопасности заметил, что ответные действия Украины на специальную военную операцию России оказались лучше ожидаемых странами Запада. По его оценке, теперь украинские военные имеют возможность для перехода в контрнаступление.

Власти Соединенных Штатов ранее не раз высказывали мнение, что руководство России не желает вести переговоры с украинской стороной. Власти РФ придерживаются противоположной точки зрения, отмечает РБК.

В частности, сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заметил, что Запад настроен на «продолжение войны», но вместе с тем выразил уверенность, что рано или поздно «здравый смысл возобладает». Он убежден, что руководству Украины «предстоит понять еще раз все наши условия» и согласиться с ними.