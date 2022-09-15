Белый дом намерен поставить Киеву передовые ракетные системы

Соединенные Штаты хотят в скором времени поставить Киеву передовые ракетные системы. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

«Это будет передача им тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге. И что же это в себя включает? Очевидно, артиллерию, продвинутые ракетные системы», — рассказал он.

Кирби уже заявлял, что в ближайшие дни Вашингтон может объявить о новом пакете помощи Киеву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркнула: если Вашингтон начнет поставлять Киеву ракеты большей дальности, это будет означать переход красной черты.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.