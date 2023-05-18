Бельянинов на KazanForum: В Татарстане есть во что вкладывать деньги с гарантией отдачи

В Татарстане есть во что вкладывать деньги с практически стопроцентной гарантией отдачи и возврата. Об этом заявил генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов на рабочем завтраке «Международные тренды прямых иностранных инвестиций: Роль России и стран ОИС» на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».

«Я сейчас сделаю реверанс в сторону Татарстана — это просто как некий пример. Посмотрите на эту республику, посмотрите на этот регион России. Не первый раз присутствую на такого рода форумах и считаю, что блестящая организация, которую демонстрирует Татарстан, организация во всем — в бизнесе, в управлении. Можно спокойно говорить о создании инвестиционных банков регионального характера», — сказал спикер.

Региональные инвестиционные банки нужны, и они должны носить международный характер, чтобы снизить неприятности, которые могут возникнуть на финансовом рынке, отметил он. «Наверное, региональный инвестиционный банк, если будет организован в Татарстане (очень бы хотелось, чтобы это произошло), должен будет работать в формате исламского банкинга», — уточнил Бельянинов.

По его мнению, сейчас банки и фонды нуждаются в существенной модернизации. Генсек ассамблеи убежден, что настало время для создания новых международных инвестиционных банков развития. «Эти банки могут и должны заниматься еще клиентским обслуживанием, но только не кассовым, а расчетным. За счет этого можно отслеживать целевое использование вложений и существенно поднять эффективность деятельности этих банков», — пояснил он.

Фонды прямых инвестиций, по словам спикера, тоже как модели устарели. «Они должны взять на себя функции реальных кредитных подразделений. Новые финансовые инструменты, которые будут появляться на рынке, легко могут формировать свои капиталы за счет национальных валют. Это принципиальная разница», — заметил он.

Бельянинов добавил, что необходимо сформировать Евразийский фонд прямых инвестиций. «Инвестиционные банки и фонды могут и должны устанавливать прямые отношения с национальными банками. Это позволит существенным образом сократить время на бюрократические процедуры, которые зачастую занимают много времени», — отметил он.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина в свою очередь рассказала об инвестиционном потенциале Татарстана и назвала приоритетные направления для вложения инвестиций.

«Мы ожидаем подписания контрактов, договоренностей, дальнейшего развития отношений между регионами России и странами Организации исламского сотрудничества. KazanForum создает возможности для этого. У нас более 150 сессий запланировано. Каждый найдет что-то интересное. У нас есть свои цели и задачи. Сегодня все присутствующие в этом зале — инвесторы. В Татарстане самые лучшие ресурсы. Время инвестировать в Татарстан», — заявила она.

Свое мнение о том, как привлечь инвестиции, высказал и врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Только единое окно и гарантии инвестиций — все, что интересует сейчас инвесторов. Простота, удобство и гарантии — насколько это возможно при текущих обстоятельствах», — сказал он.

Деловой завтрак был посвящен изменениям в области прямых иностранных инвестиций между арабскими государствами, Россией и СНГ, а также ускорению достижения устойчивых инвестиций. Участие в мероприятии принял Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» стартовал сегодня в Казани. В его работе принимают участие более 7,2 тыс. делегатов из 85 стран мира и 84 регионов России. Всего в работе и обеспечении мероприятий форума участвуют 15 тыс. человек.