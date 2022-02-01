Беляев выразил соболезнования в связи со смертью экс-прокурора Менделеевска

Руководитель Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего прокурора Менделеевска и Лениногорска Владимира Коростелева, который скончался на 64-м году жизни.

«Владимиру Ивановичу Коростелеву был присущ внутренний стержень. Самым главным критерием прокурора, как о нем отзываются коллеги, являлась человечность. Поэтому, прежде чем подписать приговор, он сотни раз взвешивал все „за“ и „против“. От лица всех менделеевцев и от себя лично я выражаю слова соболезнования семье Владимира Ивановича. Светлая память...» — написал Беляев на своей странице в соцсети Instagram.

Владимир Коростелев родился в 1958 году в Пермском крае. В возрасте двух лет вместе с родителями переехал в Елабугу, здесь он учился в школе. Затем Коростелев окончил Саратовский юридический институт.

В 1990-е годы Коростелев занимал должность прокурора в Менделеевске, потом трудился прокурором Лениногорской городской прокуратуры Татарстана. После был первым заместителем прокурора Башкортостана, первым заместителем прокурора Ульяновской области. Затем переехал в Москву, где был назначен на должность заместителя генерального прокурора. В августе 2013 года стал начальником Управления Министерства юстиции РФ по Московской области.