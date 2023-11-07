Беляев: В Менделеевске стартовала программа финансовой поддержки учителей

В Менделеевске разработали гранты для местных педагогов и школьников-олимпиадников в рамках финансирования АО «Аммоний» совместных проектов. Об этом сообщил глава района Радмир Беляев в своем телеграм-канале.

Так, педагоги, подготовившие победителей муниципального и республиканского этапов всероссийских олимпиад получат денежное поощрение, а сами победители - ценные подарки от района. Общий призовой фонд - 2 445 350 рублей.

Победители муниципального этапа конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший учитель по предмету» получат по 50 тысяч рублей, а «Учитель года» – 100 тысяч рублей.

Также финансовые поощрения получат молодые учителя, воспитатели и новые директора (до 40 лет). Общий фонд – 3,6 млн рублей.

Доплата к зарплате ждёт и педагогов Химико-технологического лицея № 3 и ЦДК «Менделеевская долина». Общий фонд – 2,6 млн рублей.

Помимо этого, выделили грант на повышение квалификации педагогов района - 800 тысяч рублей.