Беляев: «В Менделеевске распроданы все квартиры, имеется потребность в общежитиях»

В Менделеевске остро стоит вопрос обеспечения жильем — практически все квартиры в городе распроданы или сдаются. Необходимо строительство арендного жилья, а также общежитий. Об этом на заседании коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана доложил глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев.

«В этом году после четырехлетней паузы мы наконец приступаем к строительству двух комбинированных многоквартирных жилых домов по программе ГЖФ. Имеется острая потребность в общежитиях. Совместно с предприятиями и Министерством промышленности и торговли РТ разрабатываем концепцию, которая позволит обеспечить жильем строителей и работников предприятий», — отметил спикер.

Беляев также заявил, что власти готовы предоставить разноплановые рабочие места.

«Это не только химическая промышленность. Так, например, один из инструментов, который доказал свою эффективность — проект „Работа у дома“», — рассказал он.

Благодаря гибкому графику и размещению производств в центре города в Менделеевск удалось привлечь 70 работников из других городов. Всего на двух площадках работают 120 человек. Основная ценность проекта в том, что здесь могут работать разные категории людей: с ограниченными возможностями здоровья, женщины, находящиеся в декретном отпуске, а также пенсионеры, пояснил докладчик.