Беляев: Шаймиев во многом определил дальнейшее развитие Нижнекамска

Роль Минтимера Шаймиева в истории Нижнекамска переоценить невозможно. Об этом «Татар-информу» заявил глава Нижнекамского района Радмир Беляев, комментируя объявление 2027 года Годом Первого Президента Татарстана.

«Именно в годы его руководства Татарстаном город получил мощнейший импульс к развитию. Многие решения, которые принимались тогда, во многом определили облик современного Нижнекамска и его место как одного из крупнейших промышленных центров республики», – сказал Беляев.

По его словам, в непростые для страны и Татарстана годы Шаймиев находил возможности для поддержки крупных проектов и развития промышленности. Предприятия, созданные и получившие мощный импульс к развитию в тот период, сегодня являются основой экономики Нижнекамска и Татарстана.

«Для меня лично Минтимер Шарипович – не просто первый Президент Татарстана. Это Учитель и Наставник, человек с огромной мудростью, опытом и умением принимать взвешенные решения», – отметил глава района.

Беляев также отметил символичность того, что Год Минтимера Шаймиева последует за годом 60-летия Нижнекамска и Годом первостроителей.

«Это естественная связь поколений: тех, кто закладывал фундамент Нижнекамска, и человека, который во многом определил его дальнейшее развитие», – сказал он.