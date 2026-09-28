Беляев: Шаймиев во многом определил дальнейшее развитие Нижнекамска
Роль Минтимера Шаймиева в истории Нижнекамска переоценить невозможно. Об этом «Татар-информу» заявил глава Нижнекамского района Радмир Беляев, комментируя объявление 2027 года Годом Первого Президента Татарстана.
«Именно в годы его руководства Татарстаном город получил мощнейший импульс к развитию. Многие решения, которые принимались тогда, во многом определили облик современного Нижнекамска и его место как одного из крупнейших промышленных центров республики», – сказал Беляев.
По его словам, в непростые для страны и Татарстана годы Шаймиев находил возможности для поддержки крупных проектов и развития промышленности. Предприятия, созданные и получившие мощный импульс к развитию в тот период, сегодня являются основой экономики Нижнекамска и Татарстана.
«Для меня лично Минтимер Шарипович – не просто первый Президент Татарстана. Это Учитель и Наставник, человек с огромной мудростью, опытом и умением принимать взвешенные решения», – отметил глава района.
Беляев также отметил символичность того, что Год Минтимера Шаймиева последует за годом 60-летия Нижнекамска и Годом первостроителей.
«Это естественная связь поколений: тех, кто закладывал фундамент Нижнекамска, и человека, который во многом определил его дальнейшее развитие», – сказал он.