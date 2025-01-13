Глава Менделеевского района РТ назвал своего двоюродного деда легендарной личностью

Глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев рассказал про своего двоюродного деда Раиса Киямовича, которому сегодня могло исполниться 90 лет. В посте, опубликованном в телеграм-канале политика, он назвал своего родственника легендарной личностью, оставившей яркий след в истории Татарстана, а также человеком, который внес неоценимый вклад в строительство и развитие Челнов.

«На посту первого секретаря Набережночелнинского горкома КПСС он проработал 14 лет (1970 — 1984), также был первым секретарем Советского райкома ВЛКСМ Казани, 2-м, 1-м секретарем Татарского обкома ВЛКСМ, секретарем Татарского обкома КПСС, ректором Казанской академии культуры и искусств», - написал Беляев.

По его словам, под руководством Раиса Киямовича стремительно возводились заводы КАМАЗа, строился современный город, было сдано в эксплуатацию более 4 млн. кв. м. жилья, возвели школы, детсады, БСМП и медгородок, большое количество объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, объектов социально-культурного назначения, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности и многое другое.

«Многие вспоминают, что Раис Беляев обладал невероятной энергией, мудростью, талантом управления и умением воплощать мечты в жизнь», - подчеркнул Беляев, добавив, что их семья гордится таким великим человеком и чтит его память.

Также глава района поделился ценными фото из семейного архива. На первой - Раис Киямович на свадьбе у родителей Радмира Беляева, - на втором – с дедом главы Менделеевска Гамиром Шайхуллиным, который долгие годы возглавлял Тукаевское райпо.

«Прошлым летом мы большой семьей ездили в Аксубаевский район, где родился Раис Киямович. Мы побывали в селе Щербень, родной деревне моих прадеда, деда, отца. С родными вместе посетили родовой дом Киям бабая, где рос и Раис Киямович Беляев. Память о них там чтут и бережно хранят», - добавил Беляев.

Он также отметил, что в центре Аксубаево установлен бюст Раиса Киямовича. Памятник двоюродному деду главы района установлен и в Набережных Челнах, а одной из центральных улиц города присвоено имя Раиса Беляева.

«Для меня большая гордость и ответственность - быть потомком великого деятеля и легендарной личности, чье имя вписано в историю Татарстана», - сказал Радмир Беляев.

фото и видео: телеграм-канал Радмира Беляева