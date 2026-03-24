Беляев: «Радулов и Сурин могут получить по заслугам, если будут делать непристойные вещи»

Форвард «Спартака» Александр Беляев заявил, что в случае провокации вратаря «красно-белых» нападающие «Локомотива» Александр Радулов и Егор Сурин «получат по заслугам».

– Радулов с Суриным любят залезать под кожу сопернику, насколько вы внутри команды готовы к их проделкам?

– Если Радулов, Сурин или любой другой их игрок подъедет к нашему вратарю, независимо от того, какого он статуса, он может получить по заслугам, если будут делать непристойные вещи. Такой подход против «Локомотива» будет эффективным, на войне все средства хороши, – приводит слова Беляева «Матч ТВ».

В рамках стартового раунда плей-офф-2025/26 московский «Спартак» сыграет с ярославским «Локомотивом». Первые две встречи серии пройдут в Ярославле на стадионе «Арена 2000. Локомотив». Начало в 19:30 мск.