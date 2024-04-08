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Беляев представил главного санврача в Елабужском, Агрызском, Менделеевском районах
На должность начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в Елабужском, Агрызском, Менделеевском районах и главного государственного санитарного врача в этих муниципалитетах назначен Ильдар Мухаметшин. Его на деловом понедельнике представил глава Менделеевского района Радмир Беляев.
Ильдар Мухаметшин окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «Медико-профилактическое дело».
Работал в Центре гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан в Альметьевском районе ведущим специалистом и главным специалистом. Затем был заместителем начальника территориального отдела в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районе Управления Роспотребнадзора по РТ.
Последнее место работы — заместитель начальника территориального отдела в Набережных Челнах, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах Управления Роспотребнадзора по РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что отделение Союза пенсионеров РФ в Менделеевском районе возглавила Валентина Мамакова.
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