Беляев предложил продлить льготный режим ТОР «Нижнекамск» до 2034 года
Глава Нижнекамского района, мэр Нижнекамска Радмир Беляев предложил продлить действие льготного режима территории опережающего развития (ТОР) «Нижнекамск» как минимум до 2034 года. С такой просьбой муниципалитет обратился в Совет Федерации. Об этом Беляев сообщил в своем канале в «Максе».
«Сегодня на территории ТОР работают 19 заводов, объем привлеченных инвестиций достиг 10 млрд рублей», – отметил Радмир Беляев.
По словам градоначальника, продление льготного режима позволит предприятиям планировать вложения и развивать производство.
На круглом столе в Совете Федерации, посвященном будущему моногородов, заместитель главы Нижнекамского района Ленар Ахметов также озвучил предложения местных предпринимателей. В частности, бизнесу необходимы доступные кредиты под заключенные контракты, сокращение административных барьеров и более прозрачные условия работы.
Беляев подчеркнул, что развитие предприятий напрямую влияет на экономику Нижнекамска и благополучие его жителей.
Статус территории опережающего развития позволяет привлекать инвестиции в моногорода за счет налоговых и административных льгот. В Татарстане действуют пять таких территорий: в Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе, Зеленодольске и Менделеевске.