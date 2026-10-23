Беляев предложил продлить льготный режим ТОР «Нижнекамск» до 2034 года

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Глава Нижнекамского района, мэр Нижнекамска Радмир Беляев предложил продлить действие льготного режима территории опережающего развития (ТОР) «Нижнекамск» как минимум до 2034 года. С такой просьбой муниципалитет обратился в Совет Федерации. Об этом Беляев сообщил в своем канале в «Максе».

«Сегодня на территории ТОР работают 19 заводов, объем привлеченных инвестиций достиг 10 млрд рублей», – отметил Радмир Беляев.

По словам градоначальника, продление льготного режима позволит предприятиям планировать вложения и развивать производство.

На круглом столе в Совете Федерации, посвященном будущему моногородов, заместитель главы Нижнекамского района Ленар Ахметов также озвучил предложения местных предпринимателей. В частности, бизнесу необходимы доступные кредиты под заключенные контракты, сокращение административных барьеров и более прозрачные условия работы.

Беляев подчеркнул, что развитие предприятий напрямую влияет на экономику Нижнекамска и благополучие его жителей.

Статус территории опережающего развития позволяет привлекать инвестиции в моногорода за счет налоговых и административных льгот. В Татарстане действуют пять таких территорий: в Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе, Зеленодольске и Менделеевске.