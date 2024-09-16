Беляев посвятил участие в челлендже «Пастернаковских чтений» бойцам СВО

Глава Менделеевского района записал видеообращение и пригласил зрителей на Международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения», который стартует в Менделеевске 20 сентября. Радмир Беляев также присоединился к поэтическому челленджу фестиваля и прочитал стихотворение Анны Ахматовой «Мужество», написанное в 1942 году в поддержку людей, сражающихся за свободу своей страны и культуры.

«Строки, написанные поэтессой в 1942 году о мужестве в борьбе и единстве народа, сегодня мы посвящаем нашим землякам, что служат во имя Родины, их близким и всем, кто их поддерживает и помогает нашим ребятам. Всем, кто объединился в этой борьбе за справедливость», — отметил Радмир Беляев.

Поэтический челлендж под хештегом #пастернаковскиечтения2024 проходит в социальной сети «ВКонтакте» как своеобразный пролог фестиваля «Пастернаковские чтения». В нем участвуют поэты, именитые артисты, спортсмены и все любители поэзии из разных городов России и зарубежья.

Фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдет под эгидой ЮНЕСКО в Менделеевске с 20 по 22 сентября при поддержке химического комплекса «Аммоний». Хедлайнерами станут актриса театра и кино Елена Захарова, народный артист России Андрей Соколов, заслуженная артистка страны Нина Шацкая.