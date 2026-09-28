Беляев: Послание Минниханова станет планом действий Татарстана на будущий год
Глава Нижнекамского района Радмир Беляев отметил значение ежегодного Послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова для муниципалитетов. По его словам, документ задает план работы и определяет системные решения, в том числе в сфере развития инфраструктуры.
«Послание Раиса всегда для нас – это план действий на будущий год. И всегда Рустам Нургалиевич, как правило, объявляет о системных решениях, в том числе связанных и с развитием инфраструктуры нашего муниципалитета», – сказал Беляев.
В качестве примера он привел программу «Наш двор», о запуске которой было объявлено пять лет назад. За это время в Нижнекамске отремонтировали более 200 дворов, на эти цели было направлено 5 млрд рублей. Беляев отметил, что программа существенно повлияла на качество городской среды.
«Мы очень благодарны Рустаму Нургалиевичу за эту программу, которая изменила жизни наших людей», – сказал глава района.