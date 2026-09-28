Беляев: Послание Минниханова станет планом действий Татарстана на будущий год

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Глава Нижнекамского района Радмир Беляев отметил значение ежегодного Послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова для муниципалитетов. По его словам, документ задает план работы и определяет системные решения, в том числе в сфере развития инфраструктуры.

«Послание Раиса всегда для нас – это план действий на будущий год. И всегда Рустам Нургалиевич, как правило, объявляет о системных решениях, в том числе связанных и с развитием инфраструктуры нашего муниципалитета», – сказал Беляев.

В качестве примера он привел программу «Наш двор», о запуске которой было объявлено пять лет назад. За это время в Нижнекамске отремонтировали более 200 дворов, на эти цели было направлено 5 млрд рублей. Беляев отметил, что программа существенно повлияла на качество городской среды.

«Мы очень благодарны Рустаму Нургалиевичу за эту программу, которая изменила жизни наших людей», – сказал глава района.