Беляев поблагодарил журналистов Татарстана за поддержку Нижнекамска

Глава Нижнекамского района РТ Радмир Беляев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев поприветствовал участников Фестиваля новых медиа, который проходит в городе. Встреча состоялась в Центре креативных индустрий.

Глава города рассказал гостям о развитии Нижнекамска, его промышленном потенциале и подготовке к празднованию 60-летия.

«Нижнекамск сегодня – это одна из самых серьезных точек роста республики. Вы знаете, что у нас крупнейшая нефтегазохимическая промышленность», – отметил мэр.

Особое внимание Беляев уделил юбилею города. Он напомнил, что в этом году Нижнекамску исполняется 60 лет. В рамках юбилейных мероприятий уже состоялась встреча с ветеранами и почетными гражданами. Участников Фестиваля новых медиа мэр пригласил присоединиться к городским праздничным мероприятиям.

Говоря об истории Нижнекамска, Беляев подчеркнул вклад первостроителей и всех поколений горожан в его развитие.

«Самое главное – сказать спасибо нашим ветеранам, всем поколениям, которые построили в чистом поле такой город. Сегодня Нижнекамск такой, какой есть, благодаря этим людям», – сказал он.

По словам мэра, развитие города продолжалось и в непростые периоды, а сегодня Нижнекамск занимает значимые позиции в экономике и внедрении инноваций.

Отдельно Радмир Беляев поблагодарил представителей медиасообщества за проведение акции «Нижнекамск, мы с тобой», организованной в поддержку города после атак БПЛА.

«Как говорится, друг познается в беде, а не только в радости. От лица всех жителей вам низкий поклон. Поверьте мне, Нижнекамск ничего не сломит, потому что Нижнекамск – город сильных и смелых людей. Наши первостроители так завещали», – подчеркнул Беляев.

Глава города также поблагодарил организаторов Фестиваля новых медиа за то, что Нижнекамск вновь стал площадкой для проведения мероприятия, и пожелал его участникам продуктивной работы.