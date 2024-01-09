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Беляев опроверг слухи о закрытии единственной бани в Менделеевске
Распространившиеся в Менделеевске слухи о закрытии бани не соответствуют действительности. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации района, это единственная муниципальная баня в городе, и ей требуется капитальный ремонт.
В последний день зимних каникул глава Менделеевского района Радмир Беляев осмотрел объекты, по которым поступали обращения в минувшие выходные.
«Жителям города не следует беспокоиться по поводу закрытия бани, поскольку она продолжает функционировать в прежнем режиме. Кроме того, в ней будет произведена обработка помывочных комнат от плесени», — прокомментировал ситуацию руководитель муниципалитета.
Баня работает по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям с 9 до 21 часа.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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