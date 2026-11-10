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Общество 10 ноября 2026 08:34

Беляев оценил ход восстановления пострадавших от атаки БПЛА домов в Нижнекамске

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Беляев оценил ход восстановления пострадавших от атаки БПЛА домов в Нижнекамске
Фото: канал Радмира Беляева в «Максе»

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев проверил ход восстановительных работ в домах на проспекте Шинников, 71 и Школьном бульваре, 7/2, пострадавших в результате атаки БПЛА. Готовность первого объекта составляет около 80%, второго – 98%, сообщил он в своем канале в «Максе».

В доме на проспекте Шинников завершили ремонт кровли и покраску фасада. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой квартир. В третьем подъезде уже заселили восемь из 15 квартир. Всего после происшествия пришлось расселить 24 квартиры.

Фото: канал Радмира Беляева в «Максе»

В доме на Школьном бульваре заменили остекление балконов в 69 квартирах. В 58 из них также восстановили остекление внутреннего контура.

Во время визита Беляев также обсудил с жителями волнующие их вопросы.

Фото: канал Радмира Беляева в «Максе»

«Сейчас наша главная задача – завершить все работы в кратчайшие сроки, чтобы каждый мог вернуться к привычной жизни и встретить Новый год в своем доме», – написал мэр.

#нижнекамск #атака БПЛА #Радмир Беляев
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