Беляев о послании Минниханова: «Наша задача — поддержать участников и ветеранов СВО»

Глава Менделеевского района Радмир Беляев на деловом понедельнике прокомментировал послание Раиса РТ Рустама Минниханова Госсовету республики.

Беляев обозначил главные, на его взгляд, темы: объявление 2025 года Годом защитника Отечества, воспитание молодежи, подготовка квалифицированных кадров и многое другое.

«Следующий год пройдет в республике под знаком Года защитника Отечества, что горячо откликается в наших сердцах. Наша основная задача — поддержать участников и ветеранов СВО, а также семьи бойцов и павших воинов. Мы консолидируем все усилия в этой работе! Каждое обращение бойцов, их семей должно быть услышано, а вся необходимая помощь оказана в кратчайшие сроки. Это безусловный приоритет», — отметил спикер.

По его словам, важна работа и в воспитании молодого поколения. Так, прошлый год прошел в Менделеевском районе под знаком патриотического воспитания.

«У тех, кто не знает прошлого, нет будущего, подчеркнул Раис нашей республики. И это направление мы усилим», – отметил глава района.

Поблагодарил Беляев и всех жителей Менделеевского района за активную поддержку гуманитарного движения и волонтерскую деятельность, за помощь бойцам.

«Прозвучал в послании Раиса и наш стратегический партнер — компания „Аммоний“, делающая очень многое для развития нашего района, двигающая вперед большие проекты. Компания приступает к реализации проекта „Аммоний 2.0“ и расширяет продуктовую линейку. Это хороший пример градообразующего предприятия, которое уделяет внимание подготовке квалифицированных кадров и вносит весомый вклад в развитие города Менделеевска», — прокомментировал градоначальник.

«Среди задач, отдельно выделенных Рустамом Нургалиевичем по территориям опережающего развития, есть и обязательства Менделеевска по реализации намеченных планов по инвестициям и резидентам. Мы активно движемся вперед в этом направлении», — продолжил глава района.

Актуальным для Менделеевска также остается вопрос обновления коммунальной инфраструктуры. «Мы понимаем, что эта тема особенно чувствительна, потому что касается комфорта каждого жителя. Благодарим Рустама Нургалиевича за поддержку нашего района, за поступательное динамичное развитие Республики Татарстан!» — отметил Беляев.