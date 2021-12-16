Беляев о «Нашем дворе» в Менделеевске: «Нужно, чтобы люди зажили новой жизнью»

В 2022 году в Менделеевском районе Татарстана планируется отремонтировать 33 двора, сейчас в рамках президентской программы «Наш двор» с жильцами этих территорий обсуждаются конкретные планы работ. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал руководитель муниципалитета Радмир Беляев.

«По программе „Наш двор“ мы поставили задачу вовлекать население в обслуживание территории. Можно сделать двор замечательным благодаря президентской программе, но и мы должны сделать так, чтобы после ремонта территория расцветала — появлялись цветники и озеленение, чтобы двор жил по-новому, организовывались событийные мероприятия», — отметил собеседник агентства.

По словам Беляева, он сам объехал все дворы, выслушал пожелания жильцов, отметил, что где-то возникают вопросы по размещению малых архитектурных форм и парковочным местам. Помимо этого, работы по «Нашему двору» выполняются в комплексе с муниципальной программой по благоустройству и ремонту домов.

«В будущем важно сделать дворы так, чтобы они [жители дворов] зажили другой жизнью, чтобы соседи были дружны между собой. Каждый день, выходя на работу и приходя с работы, видишь свой двор, соседей, и от этого сильно зависит настроение людей», — добавил Радмир Беляев.