Беляев о готовности нижнекамцев к чрезвычайным ситуациям: «Всем быть начеку»

На очередном деловом понедельнике глава Нижнекамского района Радмир Беляев подвел итоги действий оперативных служб города в условиях введенного впервые в Татарстане режима «Ракетная опасность».

«В Нижнекамске все оперативные службы были переведены в состояние повышенной готовности. В целом все ответственные сработали оперативно. В городе были включены сирены, двери подъездов с IP-домофонами автоматически открылись для обеспечения доступа», – рассказал Беляев.

Он отметил, что эвакуация детей из образовательных учреждений прошла организованно, а движение общественного транспорта приостановлено до снятия режима. «В тот же день мы провели анализ работы, обозначили, где нужно усилиться, изучили опыт наших коллег из других районов. Спасибо жителям Нижнекамска за бдительность и оперативные сигналы в соцсетях», – добавил глава.

Радмир Беляев подчеркнул необходимость постоянной готовности. «Время сейчас непростое. Ситуация требует от нас не просто присутствия на рабочем месте, а полной включенности. Поэтому прошу бдительность не терять, к любым действиям быть готовыми всегда, – отметил глава. – Прошу всех быть начеку и в случае угрозы принимать соответствующие меры и действия согласно утвержденным правилам».

Он также обратился к предпринимателям и администраторам объектов массового скопления людей. «Есть моменты, связанные с малым и средним бизнесом, с торговыми центрами, подземными паркингами. У каждого объекта есть паспорт и утвержденный регламент, согласно которому нужно реагировать. По малому и среднему бизнесу – зона БСИ, промпарков и площадок – работу нужно провести и довести регламенты. Чтобы не получилось так, что градообразующие предприятия эвакуировали, а МСП продолжает производство».