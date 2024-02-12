Беляев о благоустройстве Менделеевска: «Наметился тренд на прирост населения»

В Менделеевске за последние два года построено более восьми километров вело-пешеходной инфраструктуры — это велосипедные дорожки, освещение, пешеходные тропинки. Реализация проекта проводится согласно разработанному мастер-плану для предотвращения оттока молодежи из района. Об этом на коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана доложил глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев.

«На фасадах жилых домов появились муралы, теперь у нас есть сухой фонтан, арт-объекты, набережная, пляж, современные парки и скверы — вот далеко не весь перечень проектов, реализуемых в рамках данного кластера. Только в прошлом году появилось и современное арт-пространство „Атмосфера“ — уникальный круглогодичный купол, аналогов по размеру которому в стране сегодня нет», — рассказал спикер.

Беляев подчеркнул, что вместе с развитием городской среды появились и событийные мероприятия, интересные для молодежи.

«Менделеевск стал первым малым городом, который принял федеральную „Гонку героев“. В прошлом году мы провели первый международный литературный фестиваль „Пастернаковские чтения“, Всероссийский детский книжный фестиваль „Мы и Менделеевск“, — перечислил он события. — Вся республика закрыла беговой сезон у нас на „Аммоний Менделеевском кроссе“. И это не только насытило среду интересными мероприятиями, но дало огромный отклик и у гостей из других регионов».

На каждом мероприятии волонтерами проводится работа по раскрытию потенциала территории для гостей и возможностей переезда, подчеркнул докладчик.

«Благодаря реализованным проектам мы видим существенные изменения в ментальности наших жителей, люди поверили в привлекательность своего города, наметился тренд на миграционный прирост населения, появился реальный интерес к химии и биологии у школьников, повысилась лояльность жителей к градообразующему предприятию. Впервые за 15 лет получили прирост населения по итогам прошлого года», — подытожил Радмир Беляев.

Федеральная программа «Комфортная и городская среда» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.