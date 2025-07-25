Беляев навестил нижнекамскую блокадницу, ставшую жертвой мошенников

Руководитель исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев навестил ветерана Великой Отечественной войны Рукию Сахабутдинову, которая ранее стала жертвой мошенников. Неизвестные, воспользовавшись доверием пенсионерки, завладели ее сбережениями – 700 тыс. рублей.

Рукия Сахабутдинова – известная жительница города, блокадница, ветеран, пережившая войну и голод. Несмотря на случившееся, она не теряет бодрости духа.

«Спасибо! Я, конечно, блокадница. Много пережила, много видела. Держитесь. Самое главное – не расстраиваться. Успокаивайте сами себя. У меня вот несчастье, а я песни запеваю. Пускай радуются этим деньгам», – рассказала Сахабутдинова.

Радмир Беляев выразил поддержку ветерану и сообщил, что ей окажут всю необходимую помощь.

«Мы поддержим, в том числе и финансово. Уже есть предприниматели, которые сами к нам обратились и предложили помощь нашему уважаемому ветерану, блокаднице. Это люди, которые подарили нам жизнь и свободу. Мы в стороне не останемся», – подчеркнул Беляев.

Он также заявил о том, что необходимо разработать меры по предотвращению подобных случаев в будущем. С соответствующим поручением руководитель исполкома обратился к представителям УВД, социальной защиты и Совета ветеранов.

Несмотря на случившееся, Рукия Сахабутдинова не теряет веры в добрых людей. По ее словам, «хороших людей гораздо больше». Пенсионерка также поблагодарила всех, кто поддерживает ее в сложившейся ситуации.

Напомним, мошенники обманули блокадницу из Нижнекамска на 700 тыс. рублей. Под каким предлогом выманивали деньги, пенсионерка помнит плохо. По инструкции злоумышленников, их надо было отдать «курьеру». Через несколько дней всю сумму обещали вернуть, а говорить близким о ситуации настрого запретили.

«Заявительница придерживалась легенды, что деньги снимает для племянницы, которая нуждается в лечении. Полученные в банке деньги в размере 600 тыс. рублей она хранила дома до приезда "эксперта", которому в последующем их и передала. Со слов потерпевшей, мужчина, который забрал деньги, выглядел лет на 80, имел крупное телосложение и высокий рост», – комментировала ранее старший инспектор направления по связям со СМИ управления МВД России по Нижнекамскому району Гузель Ахатова.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Пенсионерка надеется, что найдутся люди, которые видели «курьера». Нижнекамцев просят помочь в его поиске.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой

Фотографии предоставлены Надеждой Багаутдиновой