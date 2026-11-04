Беляев и Садовников подписали план совместных мероприятий Нижнекамска и Якутска

В Центре уникального мастерства Казани сегодня был подписан план совместных мероприятий Нижнекамского района Татарстана и окружной администрации Якутска на 2027–2029 годы. Подписи под документом поставили глава Нижнекамского района Радмир Беляев и мэр Якутска Дмитрий Садовников.

«Мы продлили дорожную карту еще на один год. Результаты первого года сотрудничества – это приезд детей из Якутска в наш оздоровительный лагерь, поездка нижнекамских детей на фестиваль „Зима начинается с Якутии“. Нижнекамск и Якутск сотрудничают по линии образования, культуры, в части проведения этнофестивалей, в целом по всем направлениям», – рассказал журналистам Беляев.

По его словам, подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве предусматривает организацию около 20 мероприятий, которые будут реализованы в 2027 году. «Ближайшее мероприятие, которое пройдет в Якутске, – фестиваль „Зима начинается с Якутии“. Наша делегация туда поедет», – отметил глава Нижнекамского района.

Садовников добавил, что ранее подписанный план совместной работы реализуется. «И мы хотим еще усилить эту работу, чтобы дружба народов наших республик из года в год укреплялась», – заявил он.

В Казани сегодня также стартовал республиканский конкурс «Культурная столица Татарстана». Он продлится до 25 марта следующего года. Победитель получит звание «Культурная столица Республики Татарстан – 2027» и сертификат на 3 млн рублей на развитие материально-технической базы учреждений культуры.

Мероприятия конкурса проходят в Центре уникального мастерства. Его первым участником стал Нижнекамский район.

«Из Нижнекамска приехала огромная делегация – около 500 человек, которые представили культуру и традиции людей разных национальностей, проживающих в нашем районе. Мы видим, что приходит очень много казанцев, туристов, которые с большим удовольствием вовлекаются в жизнь 60-летнего Нижнекамска», – подчеркнул Беляев.

По мнению Садовникова, Центр уникального мастерства – подходящая площадка для проведения такого мероприятия. «В этом здании чувствуется сильная энергетика дружбы, сотрудничества и любви к Родине. И проводится такое колоссальное, яркое мероприятие, которое объединяет людей разных национальностей», – заметил он.