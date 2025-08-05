Беляев допустил, что телемарафон «Нижнекамск – мы вместе!» может стать традиционным

Руководитель исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев поблагодарил каждого участника и зрителя телемарафона «Нижнекамск – мы вместе!» за единство. Именно объединение людей было главной целью данного проекта. Он также допустил, что проект может стать традиционным. Соответствующий пост Беляев опубликовал в своем телеграм-канале.

«Дорогие участники и зрители телемарафона «Нижнекамск – мы вместе!», хочу поблагодарить каждого из вас за единство. Именно это было главной целью проекта. Мы вместе, и сегодня мы в этом в очередной раз убедились. Спасибо всем участникам и зрителям телемарафона, телеканалу НТР-24, инициаторам проекта – общественным организациям «Армейское братство» и «Союз добровольцев Донбасса»! Думаю, что проект может стать традиционным», – написал Беляев в посте. Он добавил, что тоже смотрел прямой эфир и видел на марафоне десятки людей, объединенных одной идеей и одной целью.

«На связь вышли и сами бойцы. Они искренне рассказали о том, что поддержка огромной армии тыла придает им силу и уверенность. К нижнекамскому телемарафону присоединились заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Ринатовна Фазлеева, руководитель Татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» Гузель Любисовна Удачина, депутат Госдумы РФ Айдар Раисович Метшин. Они рассказали о государственных программах поддержки ветеранов спецоперации», – перечислил руководитель исполкома.

Он добавил, что данный телемарафон наглядно показал, что даже самый маленький вклад важен в общем деле.

«Хочу отметить, что мы с коллегами и сотрудники ряда предприятий Нижнекамска написали заявление о переводе однодневного заработка в Фонд помощи военнослужащих Нижнекамского района», – поделился Беляев.

Еще он написал, что сегодня в течение телемарафона зрители могли присоединиться к этой акции через кьюар-код, указанный на экране на протяжении всего телемарафона. Таким образом, вместе с телезрителями участники этой акции в общей сложности в поддержку бойцов СВО собрали 640 тысяч рублей, подчеркнул руководитель исполкома.

«От имени наших военнослужащих выражаю всем неравнодушным огромную благодарность за этот вклад! Все средства пойдут на закупку необходимых предметов для наших ребят. Как раз в эти дни мы с волонтерскими движениями формируем новый гуманитарный груз. Он будет отправлен в ближайшее время, чтобы наши бойцы смогли получить посылки и все необходимое как раз ко Дню РТ», – добавил Беляев.