Белую мечеть в Болгаре отремонтируют за 54,4 млн рублей

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На капитальный ремонт комплекса «Белая мечеть» в Болгаре выделят чуть более 54,4 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что подрядчику предстоит в том числе провести гидроизоляцию фундаментов, обновить потолки, полы и облицовку стен, заменить сантехнику, модернизировать вентиляционную систему.

Кроме того, строители будут должны заново оборудовать прилегающую площадку (в частности, привести в порядок гранитную вымостку и брусчатку тротуаров), установить дренажную систему и уложить газон.

Помимо обновления Белой мечети, тендер включает работы по ремонту комплекса «Боровое Матюшино» Управления делами Раиса РТ (с приобретением оборудования, мебели, инвентаря и благоустройством территории) и капремонту фасада здания Российского исламского института в Казани (с благоустройством территории). Они обойдутся почти в 79,4 млн и более 23 млн рублей соответственно.

Заказчиком выступает Главстрой РТ. Необходимые средства поступят из республиканского бюджета. Прием заявок завершится 14 июля, исполнителя определят 16 июля. Он должен будет сразу же приступить к работам и завершить их до 1 декабря текущего, 2025 года.